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10 февраля 2024, 12:13 Читати українською

Европейская ассоциация свободной торговли инвестирует в Индию $100 миллиардов

Индия близка к завершению первого в своем роде торгового соглашения, согласно которому страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) инвестируют до $100 млрд в течение 15 лет в обмен на более легкий торговый доступ в наиболее густонаселенную страну мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Индия близка к завершению первого в своем роде торгового соглашения, согласно которому страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) инвестируют до $100 млрд в течение 15 лет в обмен на более легкий торговый доступ в наиболее густонаселенную страну мира.
Фото: pixabay.com

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ЕАСТ, в которую входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, обязалась инвестировать в Индию в рамках торгового пакта, переговоры о котором находятся на завершающей стадии.

Подробности

Для стран ЕАСТ соглашение, разрабатывавшееся 16 лет, позволит производителям экспортировать обработанные пищевые продукты и напитки, электрическое оборудование и другую машиностроительную продукцию по сниженным тарифам на потенциальный рынок в 1,4 млрд человек. Соглашение также, вероятно, принесет пользу фармацевтической отрасли и промышленности медицинских устройств блока.

Соглашение также обеспечит более легкое перемещение индийских профессионалов в страны ЕАСТ и доступ к рынку для некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Индия хочет, чтобы обязательство инвестиций на $100 млрд было юридически обязательным. Однако один из европейских чиновников сказал, что сумма, вероятно, будет определена как цель без юридических механизмов принуждения к инвестициям.

Если соглашение будет достигнуто, это станет первым случаем, когда Индия гарантирует инвестиционные обязательства такого характера в рамках соглашения о свободной торговле.

Инвестиции от частного бизнеса

Инвестиции в Индию из стран ЕАСТ в большинстве своем будут поступать от частного бизнеса и будут направлены на существующие и новые предприятия. При этом это позволит создать в Индии более 1 миллиона рабочих мест.

Швейцария является крупнейшим коммерческим партнером Индии среди членов блока ЕАСТ, в который входят европейские страны, не являющиеся членами Европейского Союза. Двусторонняя торговля Швейцарии с Индией составила $17,14 млрд в 2022−23 финансовом году с $18,66 млрд со всей группой стран ЕАСТ.

Индия привлекает интерес инвесторов из нескольких стран, поскольку компании стремятся диверсифицировать свои цепочки поставок из Китая и ищут новые рынки для роста.

Объединенные Арабские Эмираты также рассматривают возможность инвестировать в Индию $50 млрд.

Ожидание роста экономики

Индия ожидает, что ее экономика вырастет примерно на 7% в начинающемся в апреле финансовом году, и это сделает ее одной из самых быстрорастущих крупных государств в мире.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
norma3
norma3
10 февраля 2024, 12:55
#
Китай, мабудь, дуже нервує.
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