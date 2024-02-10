Стоимость биткоина впервые за два года превысила $48 000: что нового на крипторынке

Стоимость биткоина впервые за два года превысила $48 000

В пятницу, 9 февраля, вечером цена первой криптовалюты превысила $48 000 — впервые с марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

В моменте стоимость биткоина составляла $48 152, после чего цена актива откатилась назад. Сегодня, 10 февраля, на момент написания новости биткоин торгуется на уровне около $47 350. За сутки актив подорожал на 2,57%, за неделю — на 9,85%.

Что касается других криптовалют с наибольшей капитализацией, то они также показали рост за последние 24 часа и 7 дней. Стоит отметить, что цена Ethereum выросла до $2 500.

BlackRock готова увеличить долю биткоина в своем портфеле

Финансовый гигант BlackRock готов увеличить долю первой криптовалюты в своем портфеле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на главного инвестиционного директора компании по глобальному фиксированному доходу Рика Ридера.

По его словам, сейчас биткоин составляет лишь небольшую часть от общих средств под управлением фирмы. Однако ситуация может измениться вместе с изменением отношения общества к этому активу, отмечает Ридер.

Представитель BlackRock считает, что со временем люди начнут воспринимать первую криптовалюту более спокойно. Это дает шанс биткоину стать большой частью системы распределения активов, подчеркивает Ридер.

Он отметил, что компания следит за ситуацией на рынке и готова увеличить количество биткоина в инвестиционном портфеле.

«Если восприимчивость отрасли растет, то у нас появляется больше средств, которые люди могут использовать, чтобы чувствовать себя более комфортно, обладая криптовалютой, покупая ее, продавая и ликвидируя», — заявил Ридер.

Хакеры подделали почту Blockchain.com для фишинга

Сотрудники Национального бюро по расследованию мошенничеств Великобритании (NFIB) сообщили о блокировании 43 фейковых доменов, связанных с фишингом.

Среди других правоохранители обнаружили поддельный адрес электронной почты, якобы принадлежащий криптовалютной бирже Blockchain.com. С ее помощью злоумышленники связывались с пользователями платформы.

NFIB не уточнило, сколько клиентов на бирже стали жертвами хакеров.

Среди других заблокированных доменов были указаны «actionfraud.info» и «department-fraud.com», имитирующие государственные порталы по отслеживанию кибермошенничества.

Genesis заключила мировое соглашение с властями США

Обанкротившийся криптокредитор Genesis Global Trading достиг соглашения с генеральным прокурором суда Нью-Йорка Летицией Джеймсом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебные документы.

Источник утверждает, что Genesis урегулировала иск, поданный высшим должностным лицом Нью-Йорка. В нем утверждалось, что криптокредитор предоставил неполную информацию участникам программы Gemini Earn, которая производилась совместно с фирмой Gemini.

Сообщается, что стороны пришли к мировому соглашению. По условиям договора активы, которые могли быть переданы властям штата, вернут бывшим клиентам Earn и другим кредиторам Genesis. Предварительное соглашение должно быть одобрено судьей по делам о банкротстве.

В документе говорится, что власти Нью-Йорка предложили поддержать кредиторов Genesis в процессе погашения согласно Главе 11. Это произошло после того, как криптокредитор достиг отдельного соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) на $21 млн.

В соглашении подчеркивается обязательство оценивать цифровые активы ближе к текущей рыночной стоимости, и большинство кредиторов Genesis поддержали эту инициативу.

Однако план ликвидации встретил сопротивление со стороны конгломерата Digital Currency Group (DCG). В компании заявили, что предложенная схема может дать некоторым кредиторам «несправедливое преимущество во время процесса, предусмотренного Главой 11».

Ожидается, что 14 февраля 2024 г. Genesis представит план ликвидации судьи Шону Лейну. Презентация будет включать получение одобрения как для урегулирования дела в Нью-Йорке, так и для общей стратегии ликвидации, утверждает источник.

Напомним, после крушения FTX Genesis подала заявление о неспособности погасить обязательство. Приостановка выплат напрямую повлияла на Gemini, одного из крупнейших кредиторов платформы.

После этого последовали длительные переговоры между Genesis и ее материнской компанией Digital Currency Group. В конце концов, в июле 2023 года Gemini подала в суд на DCG, обвинив ее в мошенничестве.