С начала 2024 года 1 773 агрохозяйств уже получили 8,6 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 633 хозяйства профинансировано на 2,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
С начала года аграрии получили 8,6 миллиарда гривен кредитов на развитие
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Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
- Киевская — 4,1 млрд грн выделено для 154 предприятий;
- Тернопольская — 598,6 млн грн для 63;
- Днепропетровская — 459,7 млн грн для 139;
- Черниговская — 364,1 млн грн — 56;
- Харьковская — 359 млн грн — для 90;
- Львовская — 325,6 млн грн — для 102.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия трех областей:
- Харьковская — 325,9 млн. грн. выделено для 40 хозяйств;
- Винницкая — 252,2 млн грн — для 75;
- Киевская — 236,4 млн грн для 58;
- Львовская — 205,8 млн грн — для 54.
Напомним
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
Источник: Минфин
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