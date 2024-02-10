С начала года аграрии получили 8,6 миллиарда гривен кредитов на развитие

С начала 2024 года 1 773 агрохозяйств уже получили 8,6 млрд грн банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 633 хозяйства профинансировано на 2,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская — 4,1 млрд грн выделено для 154 предприятий;

Тернопольская — 598,6 млн грн для 63;

Днепропетровская — 459,7 млн грн для 139;

Черниговская — 364,1 млн грн — 56;

Харьковская — 359 млн грн — для 90;

Львовская — 325,6 млн грн — для 102.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия трех областей:

Харьковская — 325,9 млн. грн. выделено для 40 хозяйств;

Винницкая — 252,2 млн грн — для 75;

Киевская — 236,4 млн грн для 58;

Львовская — 205,8 млн грн — для 54.

Напомним

По программе «Доступные кредиты 5−7-9» аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.