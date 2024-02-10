НБУ продолжает уменьшать продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 5 по 9 февраля, купил на межбанковском валютном рынке $0,80 млн и продал $201,20 млн. Чистая продажа валюты составила $200,40 млн против $223,95 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.