Национальный банк в течение недели, с 5 по 9 февраля, купил на межбанковском валютном рынке $0,80 млн и продал $201,20 млн. Чистая продажа валюты составила $200,40 млн против $223,95 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ продолжает уменьшать продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $23,55 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $17,02 млн;
- продал $2 855,61 млн;
- чистая продажа валюты составила $2 838,59 млн.
Источник: Минфин
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Скорее всего это единственная причина уменьшения продаж НБУ.