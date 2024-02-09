Курс валют на вечер 9 февраля: доллар и евро резко выросли на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 21 копейку в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 9 февраля Закрытие 9 февраля Изменения доллар 37,54/37,56 37,74/37,76 20/20 евро 40,48/40,49 40,69/40,70 21/21

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,05 грн. Евро покупают за 40,55 грн., а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 41,18−41,30 грн.

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