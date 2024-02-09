К закрытию межбанка курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 21 копейку в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 9 февраля: доллар и евро резко выросли на межбанке
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Открытие 9 февраля
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Закрытие 9 февраля
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Изменения
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37,54/37,56
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37,74/37,76
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20/20
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40,48/40,49
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40,69/40,70
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21/21
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,05 грн. Евро покупают за 40,55 грн., а продают за 41,30 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,10, евро — 41,18−41,30 грн.
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Источник: Минфин
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