Сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда гарантирования за 2023 год превысила 1,2 триллиона

По состоянию на 1 января 2024 г. общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 1 234,8 млрд грн. За декабрь 2023 этот показатель увеличился на 64,6 млрд грн, сообщает прессслужба Фонда.

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Из общей суммы вкладов физических лиц на начало января 2024:

вклады в национальной валюте — 796,4 млрд грн (+41,5 млрд грн за декабрь);

вклады в иностранной валюте — 438,4 млрд грн (+23,1 млрд грн за декабрь).

Соотношение гривневых вкладов к валютным в течение 2023 почти не изменилось: соответственно 62,2% и 37,8% в начале года против 64,5% и 35,5% в конце.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 января 2024 года составила 3,2%, а сумма их вкладов составила 149,9 млрд грн (12,1% от общей суммы вкладов). Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года.

По состоянию на 1 января 2024 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 63 банка.

В течение двух лет, которые Украина проживает в условиях полномасштабной войны, мы зафиксировали стабильное увеличение суммы вкладов граждан в украинских банках. В 2022 году на эту тенденцию повлияла, в частности, переоценка гривневого эквивалента валютных вкладов вследствие роста курса иностранной валюты, что привело к увеличению суммы вкладов до 1 051,5 млрд грн.

Реальный прирост вкладов в банках-участниках Фонда за 2022 год составил 150,7 млрд грн, в то время как общий прирост суммы вкладов в системе гарантирования за 2022 год был 375,9 млрд грн, или 55,6% (учитывая включение нового участника в Фонд).

В свою очередь в 2023 году мы зафиксировали рост остатков средств на счетах физических лиц и ФЛП на 183,3 млрд грн (на 142,3 млрд грн в гривне и 41,0 млрд грн в валюте), из которых только 15,6 млрд грн объясняется увеличением валютного курса.

Следовательно, за прошлый год вклады населения реально повысились на 167,7 млрд. грн., что на 17,0 млрд. грн. больше, чем в 2022 году. В итоге сумма вкладов физлиц в банках-участниках Фонда за 2023 год превысила 1,2 трлн грн, что свидетельствует о высоком уровне доверия украинцев к банкам", — рассказала заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

Напомним

С 13 апреля 2022 г. на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии.

После истечения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.