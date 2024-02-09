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9 февраля 2024, 15:05 Читати українською

Если Украина не получит деньги от США, то в стране могут поднять налоги — Bloomberg

Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована.
Фото: Pixabay

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Этот план включает три ключевых элемента: расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

По данным агентства, украинские чиновники должны предложить этот план МВФ во время трехдневного визита его сотрудников в Киев на следующей неделе.

«Хотя Украина выполняет свои обязательства, Министерство финансов и Национальный банк считают, что существует риск того, что совет директоров МВФ не одобрит последующую выплату кредита без фискального плана, если средства США все еще будут заблокированы. По программе МВФ Киев в этом году должен получить 5,3 миллиарда долларов», — пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что основным источником средств для американского замещения является расширение внутренних государственных заимствований. У украинских банков высокий уровень ликвидности, и правительство ожидает, что они продолжат инвестировать средства в высокодоходные государственные облигации.

Это может принести не менее 5 миллиардов долларов доходов в этом году. Правительство также может повысить налоги или сократить расходы при необходимости.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+60
Tido oss
Tido oss
9 февраля 2024, 15:11
#
Налоги на деревья воздух налог на налог
+
+43
Kharakternyk
Kharakternyk
9 февраля 2024, 15:12
#
Завершуйте краще цей договорняк не оголошений.
+
0
BobKickass
BobKickass
9 февраля 2024, 15:23
#
Вони не можуть, вся надія тільки на вас!
+
+45
financialGenius
financialGenius
9 февраля 2024, 15:15
#
Ну да , особенно после закона физики продолжать инвестировать во внутренние облигации … вот то что налоги поднимут я не сомневаюсь , то что расходы уменьшат и меньше деребанить будут на ремонты и замены фонарей это врядли … у них дети в Европе кушать хотят .
+
+15
Dmitrik7
Dmitrik7
9 февраля 2024, 15:25
#
Как говорил один мой знакомый: «Остаётся только спиться»
+
+30
vovan9870
vovan9870
9 февраля 2024, 15:36
#
А може, для початку обмежити максимальні зарплати і пенсії різним трутням?
+
0
Subota 82
Subota 82
9 февраля 2024, 15:46
#
Нє, ну це Ви вже ріжете без ножа…
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