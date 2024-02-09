Если Украина не получит деньги от США, то в стране могут поднять налоги — Bloomberg

Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Этот план включает три ключевых элемента: расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

По данным агентства, украинские чиновники должны предложить этот план МВФ во время трехдневного визита его сотрудников в Киев на следующей неделе.

«Хотя Украина выполняет свои обязательства, Министерство финансов и Национальный банк считают, что существует риск того, что совет директоров МВФ не одобрит последующую выплату кредита без фискального плана, если средства США все еще будут заблокированы. По программе МВФ Киев в этом году должен получить 5,3 миллиарда долларов», — пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что основным источником средств для американского замещения является расширение внутренних государственных заимствований. У украинских банков высокий уровень ликвидности, и правительство ожидает, что они продолжат инвестировать средства в высокодоходные государственные облигации.

Это может принести не менее 5 миллиардов долларов доходов в этом году. Правительство также может повысить налоги или сократить расходы при необходимости.