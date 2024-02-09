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9 февраля 2024, 14:33 Читати українською

Доходы OpenAI достигли $2 миллиардов

Доходы компании OpenAI превысили 2 млрд долл. в годовом исчислении, а безумный успех ее флагманского продукта ChatGPT выводит компанию в число наиболее быстрорастущих технологических компаний в истории. Об этом пишет Financial Times.

Доходы компании OpenAI превысили 2 млрд долл.
Фото: Pixabay

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По словам двух источников FT, осведомленных о финансовой ситуации стартапа, годовой показатель дохода достиг отметки в $2 млрд в декабре 2023 года.

В компании, поддерживаемой Microsoft, считают, что могут более чем удвоить этот показатель в 2025 году, благодаря большому интересу со стороны бизнес-клиентов, стремящихся использовать технологию OpenAI для внедрения инструментов ИИ в бизнес-процессы.

Благодаря такому стремительному росту OpenAI войдет в число немногих компаний Кремниевой долины, среди которых Google и Meta, достигшие дохода в $1 млрд за десять лет с момента основания.

OpenAI была основана в качестве некоммерческой исследовательской лаборатории ИИ в 2015 году, но стала коммерческим гигантом после того, как в 2020 году создала бизнес-подразделение.

По данным издания The Information, еще в октябре прошлого года ее годовой доход составил $1,3 млрд, но темпы роста продаж продолжают ускоряться.

Несмотря на разногласия в компании в ноябре, когда генеральный директор Сэм Альтман был уволен советом директоров, а через несколько дней восстановлен в должности, группа продолжает использовать бум ИИ, который она начала с запуском ChatGPT в ноябре 2022 года.

По данным Альтмана, на ноябрь прошлого года 92% компаний из списка Fortune 500 использовали продукты OpenAI, включая ChatGPT и GPT-4, а чат-бот имеет 100 млн пользователей еженедельно.

При этом Альтман сказал, что OpenAI остается убыточным из-за огромных затрат на создание и запуск моделей.

Источник: Минфин
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