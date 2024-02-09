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9 февраля 2024, 14:02 Читати українською

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска «Медика — Шегини»

Польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини».
Фото: freepik.com

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«Действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска „Медика“, что напротив украинского „Шегини“. Около 10:10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги», — отметил он.

По словам спикера, движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движение грузовиков, легковых авто и автобусов на выезд и въезд в Польшу пока не осуществляется.

«Надеемся, что ситуация изменится как можно быстрее и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать», — подчеркнул Демченко.

В других направлениях, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска «Ягодин» и «Рава-Русская», движение транспортных средств происходит, о начале блокировки информации от польской стороны еще не поступало.

Напомним

В рамках протестов польские фермеры планируют заблокировать движение в пяти пунктах пропуска на границе с Украиной: три — 9 февраля, еще два — 12 февраля.

Источник: Минфин
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