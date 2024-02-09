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9 февраля 2024, 11:07 Читати українською

Цена биткоина составляет более $46 000, Kraken получила лицензию в Нидерландах: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Цена биткоина поднялась выше $46 000

Сегодня, 9 февраля, утром стоимость первой криптовалюты достигла $46 368. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

За сутки актив вырос на 4,07%, а за неделю — на 7,84%. Что касается других криптовалют с крупнейшей капитализацией, то все они также показали рост за последние 24 часа.

Криптобиржа Kraken получила лицензию VASP в Нидерландах

Криптовалютная биржа Kraken получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) Центрального банка Нидерландов. Она дает право компании вести деятельность в данной стране.

Представители биржи отметили, что Нидерланды являются стратегически важным рынком по расширению присутствия в Европе. По информации Kraken, страна имеет один из самых высоких показателей внедрения криптовалюты в ЕС. Около 20% граждан Нидерландов владеют цифровыми активами.

«С получением голландской регистрации VASP, наша стратегия роста в Европе продолжает ускоряться. В преддверии запланированного внедрения нормативной базы ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA) мы продолжаем инвестировать в долгосрочное развитие криптоиндустрии в регионе», — заявил управляющий директор Kraken Брайан Гаан.

Цена Pandora в моменте подобралась к $32 000

Утром 9 февраля курс токена Pandora, выпущенного на основе экспериментального стандарта ERC-404, в моменте достиг $31 798. К моменту написания новости цена скорректировалась на уровне около $29 620. За сутки актив вырос на 24%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Стандарт ERC-404 — смешанная реализация ERC-20/ERC-721, когда при покупке монеты на кошельке также автоматически появляется NFT.

Минфин США потребовал дополнительных полномочий для контроля криптовалют

Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что текущих полномочий ведомства недостаточно для эффективной борьбы с использованием криптовалют террористическими группировками. Об этом сообщает The Block.

Йеллен согласилась с сенатором Шерродом Брауном, который назвал имеющиеся в США инструменты по борьбе с незаконным финансированием устаревшими.

«У нас действительно много полномочий, которые позволяют нам действовать, но мы обнаружили у них ряд дыр и составили список предложений по усилению (роли Казначейства в этом вопросе, — ред.)», — заявила глава Минфина.

Она также поддержала введение дополнительных законодательных мер, которые ограничат возможность финансирования террористических групп с помощью криптовалют.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 февраля 2024, 11:49
#
Новий загон оленів. Майнери зняли з продажу всі позиції, створюючи штучний дефіцит, це є в новинах. Хто заробив, фіксуйтеся, бо очікувано, будуть брити. Не може майнер сидіти без грошей, рахунки платити потрібно. Минулий пік збили миттєвою пропозицією понад 600тис битків за день. Після того було зафіксовано відтік коштів в сумі понад пів лярду баксів.
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