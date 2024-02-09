Курс валют на 9 февраля: межбанк, обменники и наличный рынок

В пятницу, 9 февраля, на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,05 грн. Евро покупают за 40,60 грн, а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,05 грн, евро — 41,15−41,25.

Межбанк открылся в диапазоне 37,54−37,56 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,48−40,49 грн/евро.

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