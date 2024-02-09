В минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 393 290 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 февраля: 910 российских оккупантов, 2 танка и 18 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 393290 (+910) человек,
- танков — 6385 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 11921 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 9435 (+24) ед,
- РСЗО — 981 (+1) ед,
- средства ПВО — 666 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7209 (+18),
- крылатые ракеты — 1881 (+1),
- корабли/катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12551 (+38) ед,
- специальная техника — 1509 (+4).
Источник: Минфин
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