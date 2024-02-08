Курс валют на вечер 8 февраля: доллар и евро продолжают падать на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 8 февраля Закрытие 8 февраля Изменения доллар 37,58/37,60 37,54/37,56 4/4 евро 40,51/40,52 40,41/40,42 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,58−38,05 грн. Евро покупают за 40,55 грн, а продают за 41,25 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 41,10−41,25, евро — 37,98−38,05 грн.

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