К закрытию межбанка курс доллара снизился на 4 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 8 февраля: доллар и евро продолжают падать на межбанке
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Открытие 8 февраля
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Закрытие 8 февраля
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Изменения
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37,58/37,60
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37,54/37,56
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4/4
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40,51/40,52
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40,41/40,42
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10/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,58−38,05 грн. Евро покупают за 40,55 грн, а продают за 41,25 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 41,10−41,25, евро — 37,98−38,05 грн.
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Источник: Минфин
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