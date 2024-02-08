Три индийские компании заинтересованы в покупке украинских предприятий — Фонд госимущества

Индия работает над расширением торгового сотрудничества с Украиной. По крайней мере, три индийские компании заинтересованы в покупке украинских предприятий. Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль после встречи с представителями посольства Индии в Украине.

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«Индия работает над расширением торгового сотрудничества, поэтому многие компании готовы выходить на международный рынок. Уже есть, по меньшей мере, три индийские компании, которые заинтересованы в покупке украинских предприятий», — написал он в Facebook.

В ходе встречи Коваль также рассказал индийским дипломатам о возможностях для потенциальных инвесторов. В частности, об объектах аренды и приватизации. А также о новых направлениях в работе Фонда госимущества — Земельный банк и санкционное имущество.