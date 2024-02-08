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8 февраля 2024, 19:14 Читати українською

Три индийские компании заинтересованы в покупке украинских предприятий — Фонд госимущества

Индия работает над расширением торгового сотрудничества с Украиной. По крайней мере, три индийские компании заинтересованы в покупке украинских предприятий. Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль после встречи с представителями посольства Индии в Украине.

Индия работает над расширением торгового сотрудничества с Украиной.
Фото: facebook.com/koval8

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«Индия работает над расширением торгового сотрудничества, поэтому многие компании готовы выходить на международный рынок. Уже есть, по меньшей мере, три индийские компании, которые заинтересованы в покупке украинских предприятий», — написал он в Facebook.

В ходе встречи Коваль также рассказал индийским дипломатам о возможностях для потенциальных инвесторов. В частности, об объектах аренды и приватизации. А также о новых направлениях в работе Фонда госимущества — Земельный банк и санкционное имущество.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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penetrator1963
penetrator1963
8 февраля 2024, 19:40
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Китай не осуждает вторжение рф, Индия не осуждает вторжение рф, но Китай в контрах с США, а Индия не в контрах с США, поэтому китайцы не могут, а индусы могут скупать заводы в Украине. это политика, ничего личного…
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