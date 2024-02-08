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8 февраля 2024, 16:07 Читати українською

«Антикоррупционный блокпост» просит АМКУ заблокировать соглашение по Brocard

Общественная организация «Антикоррупционный блокпост» обратилась в Антимонопольный комитет Украины с просьбой не разрешать согласование смены владельца компании «Брокард-Украина». Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на обращение активистов в АМКУ.

Общественная организация «Антикоррупционный блокпост» обратилась в Антимонопольный комитет Украины с просьбой не разрешать согласование смены владельца компании «Брокард-Украина».

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В июне 2022 года Антимонопольный комитет издал разъяснение, что не давал согласования французскому холдингу Philippe Benacin на покупку доли уставного капитала компании Indenon Holdings Limited (Кипр). Эта компания, согласно реестру юридических лиц, является владельцем 100% акций ООО «Брокард-Украина». АМКУ не согласовал покупки, потому что в то время рассмотрение таких дел было отложено.

«После этого Бенасен якобы трижды собирал и подавал документы на получение разрешения покупки „Брокарда“. Последние заявления поступили 18 декабря 2023 от Philippe Benacin Holding и ООО „Алькор и Ко“. Однако стоит отметить, что 3 марта 2022 года Кабинетом Министров Украины было принято постановление № 187 „Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации“, которое запрещает переоформление активов россиян. Таким образом, соглашение по „Брокарду“ было незаконным», — пишет «Апостроф».

В письме, которое общественная организация предоставила изданию, активисты просят АМКУ не допустить согласования изменения собственности компании «Брокард» и не допустить получения гражданином Франции Филиппом Бенасеном (конечный бенефициар Philippe Benacin Holding) разрешения на покупку «Брокард».

Также «Антикоррупционный блокпост» просит отказать Бенассену в приобретении долей компании «Брокард», «учитывая, что ею владеют россияне» и это запрещено постановлением Кабинета Министров Украины № 187 от 3 марта 2022 года.

Источник: Минфин
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