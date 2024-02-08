Тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается. В январе средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19500 грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.
Рынок труда в Украине: Как изменилась заработная плата и кто получает больше всего
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Области-лидеры по росту зарплат
- Киевская область (+150 грн до 21 000 грн.);
- Львовская (+230 грн до 19 230 грн.);
- Одесская (+500 грн до 18 500 грн.);
- Днепропетровская (+500 грн до 18 500 грн.).
В январе увеличились зарплаты и для работников некоторых категорий:
- «Страхование» — 22 000 грн, +10% к декабрю;
- «Охрана, безопасность» — 17 500 грн, +6%;
- «Сельское хозяйство, агробизнес» — 21 000, +5%;
- «Недвижимость» — 36 500, +4%;
- «Розничная торговля» — 16 000, +3%.
Кто получает больше всего
В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ИТ) должности специалистов для Сил обороны Украины: пилот дрона, стрелок, гранатометчик, минометчик (свыше 70 000 грн).
Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ИТ) самые большие зарплаты в декабре имели:
- 47 500 грн — медиабаер;
- 45 000 грн — водитель-международник;
- 42 500 грн — керамист;
- 40 000 грн — рихтовщик;
- 37 500 грн — эндодонтист, менеджер по работе с супермаркетами, риелтор;
- 36 250 грн — зубной техник.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
А эта «галиматья» основана на заявка работодателей и в большинстве случаев откровенная ложь!
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії
https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2023-rik/