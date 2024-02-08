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8 февраля 2024, 17:01 Читати українською

Рынок труда в Украине: Как изменилась заработная плата и кто получает больше всего

Тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается. В январе средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19500 грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается.
Фото:depositphotos

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Области-лидеры по росту зарплат

  • Киевская область (+150 грн до 21 000 грн.);
  • Львовская (+230 грн до 19 230 грн.);
  • Одесская (+500 грн до 18 500 грн.);
  • Днепропетровская (+500 грн до 18 500 грн.).

В январе увеличились зарплаты и для работников некоторых категорий:

  • «Страхование» — 22 000 грн, +10% к декабрю;
  • «Охрана, безопасность» — 17 500 грн, +6%;
  • «Сельское хозяйство, агробизнес» — 21 000, +5%;
  • «Недвижимость» — 36 500, +4%;
  • «Розничная торговля» — 16 000, +3%.

Кто получает больше всего

В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ИТ) должности специалистов для Сил обороны Украины: пилот дрона, стрелок, гранатометчик, минометчик (свыше 70 000 грн).

Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ИТ) самые большие зарплаты в декабре имели:

  • 47 500 грн — медиабаер;
  • 45 000 грн — водитель-международник;
  • 42 500 грн — керамист;
  • 40 000 грн — рихтовщик;
  • 37 500 грн — эндодонтист, менеджер по работе с супермаркетами, риелтор;
  • 36 250 грн — зубной техник.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 февраля 2024, 17:14
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Все это вранье!!! Читайте данные от пенсионного фонда и «Госстат»
А эта «галиматья» основана на заявка работодателей и в большинстве случаев откровенная ложь!
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії


https://www.pfu.gov.ua/2158510-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2023-rik/
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ABenko
ABenko
8 февраля 2024, 17:18
#
Більшість платить в конвертах, тож дані пенсійного фонду та Укрстату- занижені
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 февраля 2024, 17:32
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Надо понимать с какой целью преподается такая информация и какой смысл «горлопанить» о повышении зарплат.
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mantis05
mantis05
8 февраля 2024, 18:50
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Да не плачь ты: всё равно мыть клозеты в Украине дешевле, чем в ЕС)
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