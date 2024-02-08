Рынок труда в Украине: Как изменилась заработная плата и кто получает больше всего

Тенденция на постепенное повышение заработной платы, сформировавшаяся в 2023 году, продолжается. В январе средняя заработная плата выросла на 3% и составила 19500 грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

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Области-лидеры по росту зарплат

Киевская область (+150 грн до 21 000 грн.);

Львовская (+230 грн до 19 230 грн.);

Одесская (+500 грн до 18 500 грн.);

Днепропетровская (+500 грн до 18 500 грн.).

В январе увеличились зарплаты и для работников некоторых категорий:

«Страхование» — 22 000 грн, +10% к декабрю;

«Охрана, безопасность» — 17 500 грн, +6%;

«Сельское хозяйство, агробизнес» — 21 000, +5%;

«Недвижимость» — 36 500, +4%;

«Розничная торговля» — 16 000, +3%.

Кто получает больше всего

В рейтинге должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы ИТ) должности специалистов для Сил обороны Украины: пилот дрона, стрелок, гранатометчик, минометчик (свыше 70 000 грн).

Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ИТ) самые большие зарплаты в декабре имели: