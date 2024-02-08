Honda заявила об обратном выкупе акций более чем на $300 миллионов

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Обратный выкуп

Обратный выкуп акций — когда компания выкупает собственные акции, чтобы уменьшить количество акций, доступных на фондовом рынке.

За третий квартал в октябре-декабре операционная прибыль Honda Motor выросла на 35% до 379,8 миллиарда иена ($2,5 млрд).

По данным аналитиков LSEG, автопроизводитель повысил свой прогноз операционной прибыли за весь год на 4,2% до 1,25 трлн иена ($8,4 млрд) против предварительной отметки в 1,2 трлн иена и среднего прогноза аналитиков в 1,271 трлн иена.

Отмечается, что в прошлом месяце компания Honda заявила, что ее глобальные продажи выросли на 5,6% до почти 4 миллионов автомобилей в 2023 году, благодаря скачку продаж в Соединенных Штатах на 33%, что стало первым ростом продаж на крупнейшем рынке за восемь лет.