Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов онлайн-брокеров еще 11 кейсов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
НКЦБФР расширила список сомнительных инвестиционных проектов
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Список ненадежных инвестпроектов
- FinUp
- Finiex Capital
- BOEING FINANCIAL MANAGEMENT LIMITED
- CRYPTO VISION LIMITED
- MCKENZIE FREY CAPITAL PARTNERS
- BITFXMAKESTRADE
- MBF MANAGEMENT LIMITED
- TONPEX
- WISEFEX INVEST
- Crypto Earnes Trade
- CAPITALTRUSTLIMITED.NET
Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
«Напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется», — говорится в сообщении НКЦБФР.
Источник: Минфин
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