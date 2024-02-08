Бизнесмен Анисимов отказался от гражданства рф. Это уже седьмой миллиардер с начала полномасштабной войны

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 февраля 2024, 14:24 Читати українською

Бизнесмен Анисимов отказался от гражданства рф. Это уже седьмой миллиардер с начала полномасштабной войны

Бывший партнер российского олигарха Алишера Усманова бизнесмен Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства россии после начала войны в Украине. Об этом пишет Forbes.

Бывший партнер российского олигарха Алишера Усманова бизнесмен Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства россии после начала войны в Украине.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Согласно документам, Анисимов сделал этот шаг еще в сентябре 2022 года, однако до сих пор это оставалось неизвестным.

В настоящее время у предпринимателя, проживающего в Швейцарии, остаются гражданства Доминики и Хорватии. Первое гражданство он получил еще в середине 1990-х за $60 000. Хорватский паспорт Анисимов приобрел в октябре 2003 года, инвестируя в недвижимость страны общей стоимостью $11 млн. Эти средства были направлены в частности на строительство спортивной базы на Корчуле в Хорватии, где до начала войны в Украине тренировались русские гимнастки.

Анисимов утверждает, что уже не владеет никакими активами в россии и передал свою бывшую компанию Coalco вместе с «Великим Домодедовым» под управление менеджеров. Однако он продолжает посещать страну, получая бизнес-визу по приглашению от компании «Великое Домодедово».

По оценке журнала Forbes, состояние Анисимова составляет $1,6 млрд. В основном это средства, полученные от продажи его доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов.

Кроме того, у бизнесмена есть интересы в Казахстане и Африке. В 2022 году он начал инвестировать в недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним

До этого от российского гражданства отказалась:

  • основатель и основной владелец холдинга Freedom Тимур Турлов (состояние $2,4 млрд),
  • основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд),
  • основатель инвестиционной компании DST Global Юрий Мильнер ($7,3 млрд),
  • основатель Revolut Николай Сторонский ($7,1 млрд),
  • основатель энергетической компании «Арети» Игорь Макаров ($2,2 млрд) основатель Tinkoff Group Олег Тиньков ($0,86 млрд, оценка сделана после продажи Тинькофф Банка).
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+30
veritas69
veritas69
8 февраля 2024, 15:02
#
Надеюсь деятельность таких НЕграждан России будет жестко контролироваться западными спецслужбами. Как по мне, это вражеский десант в глубокий тыл
+
0
nitrolog
nitrolog
8 февраля 2024, 15:19
#
Більше того, вони почнуть інвестувати в Україну на повну, і знову почнеться експансія рашкі, тільки під прапором інших країн, а заборонити вже їм це робити не буде законних підстав, бо кінцевий бенефіціар не буде вже громадянином з болот
+
0
veritas69
veritas69
8 февраля 2024, 15:40
#
Так как делает Китай
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 февраля 2024, 15:56
#
Пускай этот уважаемый гражданин узнает тонкости законов рф, в плане.отказа от гражданства…ну, а потом будет журналистам рассказывать эти сказки!
Гражданство рф это как выжженное клеймо — на всю жизнь!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами