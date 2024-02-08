Бизнесмен Анисимов отказался от гражданства рф. Это уже седьмой миллиардер с начала полномасштабной войны

Бывший партнер российского олигарха Алишера Усманова бизнесмен Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, отказавшимся от гражданства россии после начала войны в Украине. Об этом пишет Forbes.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Согласно документам, Анисимов сделал этот шаг еще в сентябре 2022 года, однако до сих пор это оставалось неизвестным.

В настоящее время у предпринимателя, проживающего в Швейцарии, остаются гражданства Доминики и Хорватии. Первое гражданство он получил еще в середине 1990-х за $60 000. Хорватский паспорт Анисимов приобрел в октябре 2003 года, инвестируя в недвижимость страны общей стоимостью $11 млн. Эти средства были направлены в частности на строительство спортивной базы на Корчуле в Хорватии, где до начала войны в Украине тренировались русские гимнастки.

Анисимов утверждает, что уже не владеет никакими активами в россии и передал свою бывшую компанию Coalco вместе с «Великим Домодедовым» под управление менеджеров. Однако он продолжает посещать страну, получая бизнес-визу по приглашению от компании «Великое Домодедово».

По оценке журнала Forbes, состояние Анисимова составляет $1,6 млрд. В основном это средства, полученные от продажи его доли в Михайловском ГОКе Усманову и других активов.

Кроме того, у бизнесмена есть интересы в Казахстане и Африке. В 2022 году он начал инвестировать в недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним

До этого от российского гражданства отказалась: