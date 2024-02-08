Германия рассматривает возможность национализации дочки «Роснефти»

После полномасштабного вторжения рф в Украину немецкая дочка российской компании «Роснефть» — Rosneft Deutschland — находилась в доверенном управлении под федеральным контролем. Вскоре ее могут полностью национализировать. Об этом сообщают местные СМИ, передает WELT.

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Российскую компанию официально включили в соответствующее слушание в понедельник. Слушание предшествует экспроприации и является частью официальной процедуры, требуемой федеральным правительством. Однако решение о национализации Rosneft Deutschland еще не принято.

Российская государственная компания «Роснефть» владеет большинством акций бранденбургского нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Приблизительно 54% сейчас находятся под контролем федерального государства — в так называемом доверительном управлении.

Целью было сохранить станцию, которая десятилетиями работала на российской нефти и была очень важна для северо-востока.

Истечение срока доверительного администрирования

Срок доверительного администрирования истекает 10 марта, но его можно продлить. Согласно информации dpa, главной целью федерального правительства остается обеспечение надежности поставок и обеспечение надежной и долгосрочной безопасности бизнес-операций «Роснефти» в Германии.

Что касается истечения срока доверительного управления, было сказано, что без дальнейших правительственных мер Rosneft Deutschland больше не сможет выполнять свой мандат на поставку завода PCK.