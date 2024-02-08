The Walt Disney Company инвестирует $1,5 млрд в Epic Games, разработчика игры Fortnite и игрового движка Unreal Engine. Заявление об этом опубликовано на сайте компании.
Disney купит долю в разработчике Fortnite за $1,5 млрд
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Что известно
«Disney инвестирует $1,5 млрд в приобретение доли в Epic Games в рамках многолетнего проекта. Сделка подлежит стандартным условиям закрытия, включая одобрение регулирующих органов», — указано в релизе. Размер доли там не уточняется.
Согласно заявлению, в рамках сотрудничества компании будут работать над созданием собственной «игровой и развлекательной вселенной».
«Новая вселенная предложит пользователям множество возможностей играть, смотреть видео, делать покупки и взаимодействовать с контентом, персонажами и историями Disney, Pixar, Marvel, „Звездных войн“, „Аватара“ и других (франшиз)», — сообщили в компании.
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Новая платформа будет работать на основе Unreal Engine. В заявлении на сайте Epic Games отмечается, что создание «открытой, постоянной и социальной вселенной» позволит «воплотить в жизнь истории и впечатления Disney через взаимодействие Fortnite и ее более чем 100 млн активных игроков».ґ
Глава и основатель Epic Тим Суини напомнил, что Disney стала одной из первых компаний, «поверивших в потенциал объединения своих миров с нашими в Fortnite», и уже сегодня активно использует Unreal Engine. «Теперь мы работаем над чем-то совершенно новым, чтобы создать устойчивую, открытую и совместимую экосистему, которая объединит сообщества Disney и Fortnite», — отметил Суини.
Как пишет The Verge, это действительно далеко не первое сотрудничество между Disney и Epic Games: в Fortnite можно играть за множество персонажей из «Звездных войн», Marvel и других диснеевских франшиз, а в 2020 году в игре был целый сезон, посвященный героям и историям Marvel.
Новый проект двух компаний, отмечает издание, похож на недавнюю коллаборацию Epic с Lego. В апреле 2022 года Epic Games привлекла $2 млрд от Sony и холдинга Kirkbi, который владеет Lego. В результате в Fortnite появился режим с персонажами Lego и новыми игровыми механиками.
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