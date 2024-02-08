Disney купит долю в разработчике Fortnite за $1,5 млрд

The Walt Disney Company инвестирует $1,5 млрд в Epic Games, разработчика игры Fortnite и игрового движка Unreal Engine. Заявление об этом опубликовано на сайте компании.

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Что известно

«Disney инвестирует $1,5 млрд в приобретение доли в Epic Games в рамках многолетнего проекта. Сделка подлежит стандартным условиям закрытия, включая одобрение регулирующих органов», — указано в релизе. Размер доли там не уточняется.

Согласно заявлению, в рамках сотрудничества компании будут работать над созданием собственной «игровой и развлекательной вселенной».

«Новая вселенная предложит пользователям множество возможностей играть, смотреть видео, делать покупки и взаимодействовать с контентом, персонажами и историями Disney, Pixar, Marvel, „Звездных войн“, „Аватара“ и других (франшиз)», — сообщили в компании.

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