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8 февраля 2024, 13:20 Читати українською

DuPont увеличила масштабы возвращения капитала инвесторам

На этой неделе американская химическая компания DuPont объявила о еще одной программе обратного выкупа своих ценных бумаг, объем которой составляет $1 миллиард. Кроме того, фирма увеличила размер дивидендных выплат за квартал на 6%. Перед этим она представила квартальный отчет, сообщив о превысившей прогнозы прибыли. В итоге стоимость ценных бумаг фирмы прибавила 7,2%, о чём информируют аналитики LBLV.

DuPont заявила, что в 2024-м ждет на рынке материалов для электроники широкого восстановления. Компания рассчитывает на стабилизацию спроса в сегменте связанных с полупроводниками и электроникой технологий. Ранее на ее бизнес в этой отрасли негативно влияли сокращение запасов и невысокий спрос в важнейших регионах, вроде КНР и Британии. Такие тенденции отрицательно отразились на большей части химических компаний.

DuPont ожидает восстановления бизнеса в течение ближайших месяцев

Финдиректор компании отметил, что с Китаем, который является для нее ключевым рынком, все еще связана неопределенность. По его словам, рынок этой страны не прост, но в течение 2024-го на нем ожидается восстановление спроса. Также финансовый директор компании заявил, что ее проблемы в IV квартале оказались несколько сильнее ожидаемых. Он ожидает исчезновения негативных тенденций во второй половине 2024-го, когда фирма сообщит о продажах и прибыли за год.

Эксперты lblv.com отмечают, что сейчас бизнес в сегментах полупроводников и межсетевых соединений достиг нижней точки продолжительного цикла. В связи с этим инвесторы могут ожидать, что самый плохой период закончится в середине текущего года.

По итогам IV квартала, завершившегося вместе с декабрем, фирма получила $0,87 скорректированной прибыли на единичную ценную бумагу. Этот результат превосходит аналитические прогнозы, в которых говорилось о $0,85. Успех обусловлен сокращением расходов. Фирма ожидает, что ее продажи за год составят $11,9−12,3 миллиарда. Прогноз экспертов говорит об усредненном показателе, равном $12,3 миллиарда.

Александр Дубинский, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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