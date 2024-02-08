Банк в США стал жертвой криптомошенничества на $47 млн

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Что известно

Согласно представленной информации, Хейс использовал средства банка, а также присвоил средства местной церкви и инвестиционного клуба для покупки криптовалюты для личных нужд.



По данным правоохранительных органов, пользуясь служебным положением, Хейс совершил более десяти переводов со счетов банка с мая по июль 2023 года, что привело к растрате банковских средств, финансовому коллапсу банка и закрытию учреждения. Предположительно, украдено было $47,1 млн.

Напомним

В общей сложности в результате мошенничества и взломов криптоиндустрия в 2023 году понесла убытки в размере $1,8 млрд, говорится в отчете аналитической платформы Immunefi.



Крупнейшим мошенничеством в США, связанным с криптовалютами, на данный момент является дело обанкротившейся в ноябре 2022 года криптовалютной биржи FTX. Бывшего руководителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида обвиняют в обмане клиентов, инвесторов и кредиторов на сумму более $8 млрд. Если его признают виновным, по совокупности обвинений ему грозит более 100 лет тюрьмы.