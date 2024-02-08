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8 февраля 2024, 12:03 Читати українською

Впервые за 20 лет Китай потерял лидерство в импорте товаров в США

Впервые за два десятилетия Мексика опередила Китай в первенстве в импорте товаров в Соединенные Штаты за 2023 год. Это изменение отражает рост напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также усилия США импортировать товары из стран, которые дружественнее и ближе к дому, сообщает ABC News.

Впервые за два десятилетия Мексика опередила Китай в первенстве в импорте товаров в Соединенные Штаты за 2023 год.
Фото: freepik.com

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Данные, обнародованные в среду Министерством торговли США, показывают, что стоимость товаров, импортируемых Соединенными Штатами из Мексики, выросла почти на 5% с 2022 по 2023 годы до более чем $475 млрд. В то же время стоимость китайского импорта упала на 20% до $427 млрд.

Последний раз мексиканские товары, импортируемые Соединенными Штатами, превышали стоимость китайского импорта в 2002 году.

Экономические отношения между Соединенными Штатами и Китаем в последние годы серьезно ухудшились, поскольку Пекин агрессивно боролся за торговлю и делал зловещие военные жесты на Дальнем Востоке.

Администрация Трампа начала вводить тарифы на китайский импорт в 2018 году, утверждая, что торговая практика Пекина нарушает правила мировой торговли.

Президент Джо Байден сохранил эти тарифы после вступления в должность в 2021 году, давая понять, что антагонизм по отношению к Китаю будет редкой сферой соприкосновения для демократов и республиканцев.

В качестве альтернативы оффшорингу производства в Китай, которым американские корпорации давно занимаются, администрация Байдена призвала компании искать поставщиков в странах-союзниках или возвращать производство в Соединенные Штаты.

Сбои в цепочке поставок, связанные с пандемией COVID-19, также заставили американские компании искать поставки поближе к США.

Мексика была среди тех, кто извлекает выгоду от растущего ухода от китайских заводов. Но ситуация сложнее, чем может показаться. Некоторые китайские производители открыли заводы в Мексике, чтобы воспользоваться преимуществами 3-летнего торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, позволяющим беспошлинную торговлю многими продуктами в Северной Америке.

Некоторые отрасли промышленности, особенно автопроизводители, создали заводы с обеих сторон границы, которые зависят от каждой из них относительно стабильной поставки запчастей.

Дерек Сиссорс, специалист из Китая в консервативном Американском институте предпринимательства, отметил, что наибольшее падение китайского импорта наблюдалось в компьютерах, электронике, химических и фармацевтических препаратах — всех политически чувствительных категориях.

В целом дефицит США в торговле товарами с остальным миром — разрыв между стоимостью того, что Соединенные Штаты продают и покупаемого за рубежом, сократился на 10% в прошлом году до $1,06 трлн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
8 февраля 2024, 12:27
#
Это совершенно не удивительно, если знать экономическую стратегию развития КНР. В Китае на деле рассматривают состояние когда они живут за счет экспорта товаров только как временное. По факту они хотят сделать свою экономику более похожую на США, т. е. чтобы основным драйвером было внутренние потребление. Действительно, в Китае сейчас живет 1,4 миллиарда человек. Около 300 миллионов уже достигли уровня жизни в США и ЕС. Большая часть этих китайцев живет в шикарных мегаполисах на побережье океана и потребляет товаров и услуг никак не меньше европейцев и американцев.

Поэтому Китаю с его огромным населением больше чем в США и ЕС выгоднее подтянуть его уровень и заставить потреблять больше. Они этим и заняты.

Второй момент, который мало кто понимает, что Китай сейчас сильно ставит на увеличение импорта, а не экспорта товаров. Просто ЗВР из долларов и евро Китай видит довольно ненадежным в свете последних событий, поэтому они предпочитают получить реальные ценности из тех же США и ЕС, а не макулатуру из центробанков. Важный еще аспект, что Китаю очень нравится как Запад использует свои санкции на импорт, они тоже так хотят. Когда у тебя огромный импорт, то ты можешь больно наказывать другие страны зависимые от тебя.

Китай определенно структурно меняется. Это совсем другая страна, что была в начале 2000х.


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Bely
Bely
8 февраля 2024, 12:37
#
Так меняется, такая чудесная страна, что уже какой месяц обваливается фондовый рынок, и застройщик обанкротился с долгом в 300 млрд. Вам бы сказки писать
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