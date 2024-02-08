Впервые за 20 лет Китай потерял лидерство в импорте товаров в США

Впервые за два десятилетия Мексика опередила Китай в первенстве в импорте товаров в Соединенные Штаты за 2023 год. Это изменение отражает рост напряженности между Вашингтоном и Пекином, а также усилия США импортировать товары из стран, которые дружественнее и ближе к дому, сообщает ABC News.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Данные, обнародованные в среду Министерством торговли США, показывают, что стоимость товаров, импортируемых Соединенными Штатами из Мексики, выросла почти на 5% с 2022 по 2023 годы до более чем $475 млрд. В то же время стоимость китайского импорта упала на 20% до $427 млрд.

Последний раз мексиканские товары, импортируемые Соединенными Штатами, превышали стоимость китайского импорта в 2002 году.

Экономические отношения между Соединенными Штатами и Китаем в последние годы серьезно ухудшились, поскольку Пекин агрессивно боролся за торговлю и делал зловещие военные жесты на Дальнем Востоке.

Администрация Трампа начала вводить тарифы на китайский импорт в 2018 году, утверждая, что торговая практика Пекина нарушает правила мировой торговли.

Президент Джо Байден сохранил эти тарифы после вступления в должность в 2021 году, давая понять, что антагонизм по отношению к Китаю будет редкой сферой соприкосновения для демократов и республиканцев.

В качестве альтернативы оффшорингу производства в Китай, которым американские корпорации давно занимаются, администрация Байдена призвала компании искать поставщиков в странах-союзниках или возвращать производство в Соединенные Штаты.

Сбои в цепочке поставок, связанные с пандемией COVID-19, также заставили американские компании искать поставки поближе к США.

Мексика была среди тех, кто извлекает выгоду от растущего ухода от китайских заводов. Но ситуация сложнее, чем может показаться. Некоторые китайские производители открыли заводы в Мексике, чтобы воспользоваться преимуществами 3-летнего торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой, позволяющим беспошлинную торговлю многими продуктами в Северной Америке.

Некоторые отрасли промышленности, особенно автопроизводители, создали заводы с обеих сторон границы, которые зависят от каждой из них относительно стабильной поставки запчастей.

Дерек Сиссорс, специалист из Китая в консервативном Американском институте предпринимательства, отметил, что наибольшее падение китайского импорта наблюдалось в компьютерах, электронике, химических и фармацевтических препаратах — всех политически чувствительных категориях.

В целом дефицит США в торговле товарами с остальным миром — разрыв между стоимостью того, что Соединенные Штаты продают и покупаемого за рубежом, сократился на 10% в прошлом году до $1,06 трлн.