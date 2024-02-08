В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Мобилизация: Сколько обойдется Украине и как повлияет на экономику страны. Прогноз курса (видео)
- Как повлияет новая волна мобилизации на экономику Украины?
- Где взять деньги для дополнительной мобилизации.
- Воздействие мобилизации на ВВП Украины и экономику нашей страны в будущем.
- Прогноз курса доллара и евро на период с 8 по 14 февраля.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Що там, водити авто будуть забороняти? А всі водії вантажівок в нас жінки?
Звичайно вплине погано.