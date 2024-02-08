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8 февраля 2024, 11:36 Читати українською

Мобилизация: Сколько обойдется Украине и как повлияет на экономику страны. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:

  • Как повлияет новая волна мобилизации на экономику Украины?
  • Где взять деньги для дополнительной мобилизации.
  • Воздействие мобилизации на ВВП Украины и экономику нашей страны в будущем.
  • Прогноз курса доллара и евро на период с 8 по 14 февраля.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Игорь УА
Игорь УА
8 февраля 2024, 12:23
#
Оккупация кацапами в любом случае будет стоить дороже.
+
+32
milon
milon
8 февраля 2024, 12:40
#
Вопрос жизни людей я как понимаю мы вообще не рассматриваем?
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
8 февраля 2024, 12:32
#
Есть поговорка свои на голову лезут…ножки свесив… Кто ети герои За зелёный кошелек пойдут…
+
0
Антон Подлипский
Антон Подлипский
8 февраля 2024, 12:49
#
Від виводу грошей, до ризиків не виконання зобовʼязень по контрактах.
Що там, водити авто будуть забороняти? А всі водії вантажівок в нас жінки?
Звичайно вплине погано.
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