Цена биткоина выросла до $44 500 и разработчики Ethereum активировали хардфорк Dencun: что нового на рынке

Цена биткоина поднялась выше $44 500

В ночь с 7 на 8 февраля курс первой криптовалюты пересек отметку в $44 678. Позже курс биткоина немного откатился назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $44 500. На фоне роста курса биткоина показатель доминирования актива вырос до 52%.

Что с другими криптовалютами

За сутки роста показали почти все криптовалюты с наибольшей капитализацией. Наибольший рост у Cardano — 8,47%.

Регулятор Узбекистана обратится в суд для взыскания штрафа с Binance — СМИ

Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) Узбекистана намерено обратиться в суд для взыскания штрафа с криптобиржи Binance. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Согласно предоставленной информации, в январе 2024 года НАПП, являющееся регулятором сферы обращения криптоактивов в стране, оштрафовало криптобиржу Binance на 102 млн сумм (около $8 300) за работу без лицензии. Теперь ведомство собирается подать в суд на Binance для штрафа.

«Как мы и ожидали, они отказались платить. Поэтому, соблюдая законодательство Республики Узбекистан, мы пошлем соответствующий иск в суд», — сказал первый заместитель директора НАПП Вячеслав Пак.

По его словам, НАПП будет добиваться Binance соблюдения законодательства Узбекистана. Все решения суда будут направлены в юрисдикцию, где зарегистрирована криптобиржа, утверждает источник.

Сообщается, что в августе 2022 года регулятор Узбекистана заблокировал доступ к восьми торговым платформам, среди которых Binance, Kraken, FTX. Согласно действующему законодательству, продажа цифровых активов в стране может осуществляться только через специализированные криптобиржи, лицензируемые НАПП.

Еще одним требованием ведомства является размещение электронных систем биржевых торгов криптовалютой на серверах внутри страны. С 1 января 2023 г. физические и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену цифровых активов исключительно через национальных провайдеров услуг.

Разработчики Ethereum активировали хардфорк Dencun в тестнете Holesky и Sepolia

Команда Ethereum успешно реализовала обновление Dencun (Deneb-Cancun) в тестовой сети Holesky.

«Holesky без проблем обновился в Deneb. Первые несколько блоков готовы. Пока все хорошо!» — написал ведущий разработчик Теренс Цао.

Одной из главных составляющих обновления является EIP-4844. Оно включает опцию Proto-Danksharding, предназначенную для масштабирования сети путём создания нового типа транзакций для больших массивов двоичных данных (BLOB). Ожидается, что это примерно в 10 раз снизит размер комиссий для L2-решений на основе технологии Rollups.

Разработчики Ethereum успешно реализовали хардфорк Dencun (Deneb-Cancun) во второй тестовой сети экосистемы — Sepolia.

«С Sepolia завершено. Простите обновления без приключений», — отметил Теренс Цао.

SEC выдвинула обвинение криптокредитору TradeStation Crypto

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против компании TradeStation Crypto.

«Компания не зарегистрировала предложение и продажу продукта криптокредитования, позволявшего американским инвесторам вносить или покупать криптоактивы на счет TradeStation в обмен на обещание компании выплачивать проценты», — говорится в заявлении Комиссии.

В сообщении также говорится, что TradeStation рекламировала свою услугу как способ заработать проценты к инвестициям и «заставить ваши криптоактивы работать на вас». По данным SEC, фирма обладала полной свободой действий относительно того, как распоряжаться активами, чтобы получить доход для выплаты средств инвесторам.

Согласно заявлению SEC, 30 июня 2022 TradeStation добровольно прекратила предлагать свой продукт. Ранее в компании сообщили, что 22 февраля 2024 года намерены прекратить предложение всех услуг, связанных с криптовалютами.

TradeStation не признала и не опровергла выводы агентства, но согласились погасить штраф в размере $1,5 млн. Кроме того, компания выплатит еще $1,5 млн, чтобы урегулировать аналогичные обвинения со стороны государственных регуляторов.