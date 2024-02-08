Британия продлит беспошлинную торговлю с Украиной до 2029 года

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Отмена тарифов

Британия отменила тарифы на всю свою торговлю с Украиной после начала полномасштабного вторжения россии два года назад, и раньше они договорились, что эта договоренность продлится до марта 2024 года.

Британское министерство бизнеса и торговли заявило, что беспошлинная торговля будет продлена на все товары на пять лет, за исключением яиц и мяса птицы, которые будут продлены на два года, и что британские фирмы также извлекут выгоду от отмены тарифов для экспорта в Украину.

«Это соглашение обеспечивает крайне необходимую долгосрочную экономическую поддержку Украине, ее бизнесу и народу, что имеет решающее значение для ее восстановления», — сказал младший министр торговли Грег Хендс, добавив, что поддержка Британии будет продолжаться «столько, сколько потребуется».

Великобритания поддерживает военные усилия Украины, оказывая оружие и помощь, а также благоприятные торговые условия, включая новое соглашение о цифровой торговле.