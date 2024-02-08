В минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 392380 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 7 февраля: 910 российских оккупантов, 11 танков, 31 ракета и 1 вертолет
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Потери врага
- личного состава — около 392380 (+910) человек,
- танков — 6383 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 11899 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 9411 (+24) ед,
- РСЗО — 980 (+0) ед,
- средства ПВО — 666 (+1) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7191 (+14),
- крылатые ракеты — 1880 (+31),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12513 (+27) ед,
- специальная техника — 1505 (+8).
Источник: Минфин
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