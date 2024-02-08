Инфляция в ОЭСР в декабре ускорилась впервые за четыре месяца

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в декабре 2023 года увеличились на 6% в годовом выражении.

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Как изменилась инфляция

В ноябре, согласно пересмотренным данным, инфляция составляла 5,8%. Таким образом, она ускорилась впервые за четыре месяца.

Стоимость энергоносителей в ОЭСР в декабре уменьшилась на 2,3% после падения на 5% в предыдущий месяц. Снижение было отмечено по итогам восьмого месяца подряд, отмечается в сообщении ОЭСР.

Цены на продукты питания повысились на 6,7% после подъема на 7,1% в ноябре.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в позапрошлом месяце увеличились на 6,7%, в то время как в ноябре их рост составлял 6,8%.

Инфляция в государствах G7

Инфляция в государствах G7 ускорилась в декабре до 3,2% с 3,1% месяцем ранее. В странах G20 цены увеличились на 6,5% против 5,8% в ноябре.

Рост цен в еврозоне (индекс HICP) в декабре составил 2,9% по сравнению с 2,4% в предшествующий месяц. При этом темпы повышения показателя без учета цен на продукты и энергоносители замедлились до 3,4% с 3,6%.

По итогам 2023 года средняя инфляция в ОЭСР составила 6,9%, снизившись с 9,5% в предыдущем году. Между тем базовая инфляция ускорилась до максимума с 1990 года и достигла 7% против 6,7% в 2022 году.

Напомним

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств.

В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция,Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.