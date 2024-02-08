ИТ-компания с украинскими корнями Ciklum покупает американскую Infogen

Глобальная аутсорсинговая ИТ-компания с украинскими корнями Ciklum объявила о приобретении Infogen — американского разработчика цифровых решений. Об этом пресс-служба компании сообщила AIN.UA.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Благодаря этому соглашению Ciklum планирует ускорить свое развитие на рынке Северной Америки, усилить экспертизу по разработке ведущих цифровых продуктов, а также расширить свое географическое присутствие.

Сейчас в Ciklum более 4000 разработчиков и специалистов, команда Infogen — около 350 человек.

Infogen, которая имеет основную базу на западе США, принесет в Ciklum опыт разработки решений для розничной торговли и финансовой индустрии. В частности технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности.

Это соглашение является частью стратегического плана развития Ciklum, предусматривающего дальнейшее усиление их роли на глобальном рынке цифровых инноваций.

Ciklum является одним из крупнейших ИТ-бизнесов Украины по выручке.