Доля неработающих кредитов в банках за 2023 год сократилась до 37,4%

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 января 2024 года составила 37,4%, что на 0,8 процентных пункта ниже показателя на 1 января 2023 года. Объем неработающих кредитов за год сократился на 9,7 млрд грн — до 422,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Причины сокращения доли NPL

По словам регулятора, ключевой фактор сокращения доли NPL — рост кредитного портфеля, ведь кредитование продолжается в условиях полномасштабной войны.

В 2023 году благодаря улучшению спроса на гривневые кредиты, учитывая возобновление бизнес-активности, портфель чистых корпоративных кредитов рос семь месяцев подряд, в том числе за пределами государственных программ. Растут розничные необеспеченные потребительские и ипотечные ссуды.

Другие причины сокращения доли неработающих кредитов — реструктуризация и последующее возобновление обслуживания проблемной задолженности корпоративными клиентами, которое произошло преимущественно в государственных банках, а также списание неработающих кредитов физическим лицам.

«Несмотря на активную работу банков по урегулированию неработающих кредитов, их доля остается достаточно высокой. Важной причиной этого является полномасштабная война, обусловившая новую волну дефолтов клиентов», — говорится в сообщении Нацбанка.

В частности, согласно исследованию НБУ, в октябре 2023 года «военные» неработающие кредиты бизнеса составляли 31% их общего объема. В розничном портфеле за время войны скопилось более половины нынешнего объема неработающих кредитов.

«Банки должным образом оценивают кредитный риск и своевременно признают проблемную задолженность. Это в очередной раз подтвердила оценка устойчивости, которая завершилась в 2023 году», — добавил регулятор.

По данным анализа, большинство «военных» NPL не связаны непосредственно с оккупацией или разрушением, поэтому эти заемщики смогут возобновить обслуживание ссуд с последующим восстановлением экономики.

Кроме того, банки активно работают с проблемными активами, прежде всего проводят реструктуризации. По данным опроса, банки реструктурировали 73 млрд грн или более 89% «военных» неработающих кредитов.

Кредиты должников, основные активы которых утрачены или расположены на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, зарезервированы более чем на 77%.

Напомним

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).