К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро упало на 2 копейки в продаже и не изменилось в покупке.
Курс валют на вечер 7 февраля: доллар и евро падают на межбанке
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 7 февраля
|
Закрытие 7 февраля
|
Изменения
|
37,59/37,62
|
37,58/37,60
|
1 / 2
|
40,49/40,52
|
40,49/40,50
|
0/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,05 грн. Евро покупают за 40,60 грн., а продают за 41,30 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 41,10−41,25, евро — 37,95−38,05 грн.
«Минфин Валюта «- бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии