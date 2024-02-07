Курс валют на вечер 7 февраля: доллар и евро падают на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро упало на 2 копейки в продаже и не изменилось в покупке.

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Валюта Открытие 7 февраля Закрытие 7 февраля Изменения доллар 37,59/37,62 37,58/37,60 1 / 2 евро 40,49/40,52 40,49/40,50 0/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,05 грн. Евро покупают за 40,60 грн., а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 41,10−41,25, евро — 37,95−38,05 грн.

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