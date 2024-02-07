В Украине в прошлом году вывели из теневой занятости более 210 тысяч работников

Благодаря мероприятиям, проведенным Гострудом с целью уменьшения уровня теневой занятости, в 2023 году более 210 тысяч человек, работавших без оформления трудовых отношений, были официально трудоустроены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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«Финансирование расходов на защиту нашей страны мы осуществляем исключительно за счет сборов, которые собираем, в том числе и налогов с труда. Каждый бизнес, работающий „вбелую“, каждый из официально трудоустроенных украинцев из-за уплаченных налогов помогает нашим защитникам и защитницам защищать страну», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

В Министерстве экономики напомнили, что с июня 2023 Гоструда предоставлена возможность осуществления внеплановых проверок работодателей на протяжении действия военного положения по соблюдению законодательства в сфере охраны труда.

За это время служба провела 269 внеплановых проверок, в ходе которых выявлено 3935 нарушений трудового законодательства. По результатам проверок субъектам хозяйствования было выдано 279 предписаний по устранению нарушений.

Также инспекторы Гоструда провели 92 меры контроля по вопросам оформления трудовых отношений.