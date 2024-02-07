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7 февраля 2024, 18:06 Читати українською

Защита от мошенничества с кредитами: НБУ инициирует обновление законодательства о бюро кредитных историй

Национальный банк Украины предложил внести изменения в закон «Об организации формирования и обращения кредитных историй» и других законов Украины относительно государственного регулирования и функционирования бюро кредитных историй (БКИ), учитывая ключевое значение этих учреждений для рынка потребительского кредитования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк Украины предложил внести изменения в закон «Об организации формирования и обращения кредитных историй» и других законов Украины относительно государственного регулирования и функционирования бюро кредитных историй (БКИ), учитывая ключевое значение этих учреждений для рынка потребительского кредитования.
Фото: НБУ

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По словам НБУ, такой шаг направлен на усиление механизмов защиты прав заемщиков, усовершенствование системы обмена кредитной информацией, защиты персональных данных и повышение уровня ответственного кредитования.

Предусматривающие изменения

  • возможность заемщика, кроме доступа к истории и обжалования недостоверной информации, приобщать к кредитного отчета информацию о нежелании заключать кредитные сделки для защиты от возможных мошеннических действий;
  • обязанность БКИ своевременно исправлять ошибочные данные и обеспечивать надежную защиту данных, сохранять кредитную историю в течение 10 лет и должным образом ее уничтожать, прозрачный механизм обращения заемщика;
  • обязанность кредитора / нового кредитора получать согласие заемщика и предоставить его по запросу БКИ/НБУ, хранить в течение 10 лет, информировать заемщика о названии и адресе БКИ, основании и цели сбора и использования данных;
  • полномочия НБУ принимать нормативно правовые акты и рекомендации, реагировать на выявленные нарушения в процессе рассмотрения обращений заемщиков, применять корректирующие меры и меры воздействия за нарушение указанных норм и т. п.

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В Нацбанке добавили, что обновление законодательства призвано установить справедливые правила игры для всех участников рынка для сохранения полноты, чистоты и достоверности данных и обеспечения целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и верификации клиента. С этой целью:

  • новый кредитор будет обязан обновлять информацию в кредитной истории в случае получения права требования по кредитной сделке, что обеспечит доступ участников рынка к актуальным данным;
  • появится возможность трансграничного обмена данными между национальными и иностранными бюро, что позволит получать через бюро кредитных историй информацию о задолженности клиентов перед иностранными кредиторами;
  • кредитор/новый кредитор сможет использовать идентификационные данные заемщика исключительно для урегулирования просроченной задолженности по потребительскому кредиту своего должника или если лицо является представителем/наследником/поручителем/имущественным поручителем по такому договору;
  • коллекторская компания сможет получить такие данные только от кредитора/нового кредитора и использовать их исключительно для взаимодействия с должником такого кредитора/нового кредитора или, если лицо является представителем/наследником/поручителем/имущественным поручителем по такому договору;
  • предусматривается установить штраф от 3 000 до 6 000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за использование данных кредитной истории не по целевому назначению, что будет считаться нарушением требований по этическому поведению;
  • предусматривается ввести штрафы за непредоставление / несвоевременное предоставление / предоставление недостоверной информации заемщику, за непредставление / несвоевременное представление / предоставление недостоверной информации в НБУ, за уклонение от исполнения / несвоевременное исполнение письменной оговорки и т. д.

«Другим важным аспектом предлагаемых изменений является усовершенствование регулирования и надзора за деятельностью БКИ, в частности, установление требований к их структуре собственности, руководителей и системы внутреннего контроля, что обеспечит надлежащий уровень институциональной способности БКИ предоставлять современные и качественные сервисы», — добавил регулятор.

Источник: Минфин
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