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7 февраля 2024, 17:04 Читати українською

Укрзализныця запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов

Укрзализныця запустила услугу претенциозного возвращения билетов онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрзализныця запустила услугу претенциозного возвращения билетов онлайн.
Фото: пресс-служба Укрзализныци

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«Теперь чтобы оформить претенциозный возврат билетов (т.е. когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен), не обязательно заполнять бумажное заявление. Укрзализныця цифровизировала процесс, поэтому теперь достаточно оформить электронную версию заявления», — говорится в сообщении.

Для этого нужно

  • перейти по ссылке;
  • выбрать вкладку «Претензионный возврат билетов»;
  • заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;
  • подписать заявление с помощью «Дия.Подпись»;
  • дождаться результатов рассмотрения заявления.

«Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира — достаточно иметь „Дия.Подпись“ и стабильную интернет-связь», — заявили в Укрзализныце.

В каких случаях можно оформить претенциозный возврат билетов

Оформление претенциозного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в следующих случаях:

  • если пассажир не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;
  • если пассажир проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;
  • если пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
  • если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;
  • если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);
  • если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;
  • если пассажир был переведен в вагон ниже категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.

«Мы еще дорабатываем сервис, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступен позже», — добавили в компании.

Источник: Минфин
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