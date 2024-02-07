Укрзализныця запустила услугу претенциозного возвращения билетов онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрзализныця запустила онлайн-сервис претензионного возврата билетов
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«Теперь чтобы оформить претенциозный возврат билетов (т.е. когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен), не обязательно заполнять бумажное заявление. Укрзализныця цифровизировала процесс, поэтому теперь достаточно оформить электронную версию заявления», — говорится в сообщении.
Для этого нужно
- перейти по ссылке;
- выбрать вкладку «Претензионный возврат билетов»;
- заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;
- подписать заявление с помощью «Дия.Подпись»;
- дождаться результатов рассмотрения заявления.
«Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира — достаточно иметь „Дия.Подпись“ и стабильную интернет-связь», — заявили в Укрзализныце.
В каких случаях можно оформить претенциозный возврат билетов
Оформление претенциозного возврата билетов возможно исключительно при наличии соответствующих отметок на билетах в следующих случаях:
- если пассажир не использовал билет по болезни или несчастному случаю и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;
- если пассажир проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;
- если пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;
- если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;
- если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);
- если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;
- если пассажир был переведен в вагон ниже категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.
«Мы еще дорабатываем сервис, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступен позже», — добавили в компании.
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