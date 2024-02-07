Алишер Усманов проиграл суд по снятию санкций ЕС

Российский миллиардер Алишер Усманов останется в списке санкций Евросоюза, сообщил высший суд ЕС, отклонив его апелляцию, пишет Reuters .

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В своем решении добавить его в список в марте 2022 года, вскоре после того, как россия вторглась в Украину, ЕС описал Усманова как человека, который имеет «особо тесные связи» с президентом россии владимиром путиным.

«Он активно поддерживал политику российского правительства по дестабилизации Украины», — говорится в решении ЕС о санкциях.

Европейский суд также отклонил аналогичную апелляцию бывшего первого вице-премьера россии Игоря Шувалова на список санкций.

ЕС охарактеризовал его «поддерживающим действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».