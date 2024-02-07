Прага выделила на интеграцию украинцев более $840 тысяч

Мэрия чешской столицы поддержала интеграцию украинцев еще на 20 миллионов чешских крон (свыше $840 тысяч). Совет пражского магистрата на заседании в понедельник принял решение объявить Программу поддержки деятельности по интеграции иностранцев в столице на 2024 год. Об этом сообщает ProUkrainu.cz.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Различные программы поддержки беженцев из Украины в целом направлены на улучшение условий интеграции групп иностранцев, проживающих в Праге, в том числе через их образование.

В то же время, они направлены на поддержание общения между иностранцами и жителями Праги. Также в поддержку культурной, художественной, социальной и образовательной деятельности организаций или улучшения совместного сосуществования.

«Мне приятно, что мы можем собственными ресурсами обеспечить значительную часть повестки дня украинских беженцев на территории Праги. С начала российского вторжения в Украину мы сотрудничаем с профессиональным некоммерческим сектором.

Он помогает нам смягчить последствия их временного пребывания. Благодаря этим финансовым ресурсам мы можем продолжать нашу деятельность в сфере адаптации, интеграции и социальной сплоченности, которые являются ключевыми в этом направлении", — объяснил заместитель мэра Праги Йиржи Поспешил, отвечающий за сферу культуры.

Читайте также: Адаптация и интеграция украинцев в Литве: с какими проблемами сталкиваются беженцы

Недавно утвержденная программа интеграции иностранцев поддерживает деятельность, связанную с адаптацией украинских беженцев в нескольких конкретных сферах.

В частности, это касается социальной сферы, сферы жилья (жилье и сопутствующих услуг на местах), услуг на местах и межкультурной работы, сферы психического здоровья и повышения осведомленности целевой группы.

Заявку на получение гранта могут подать некоммерческие организации и другие организации, и она будет доступна на веб-сайте praha.eu. Конечный срок подачи заявки — с 8 по 13 марта 2024 года.