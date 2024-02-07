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7 февраля 2024, 13:47 Читати українською

За 2023 год майнеры использовали столько же энергии, сколько вся Австралия

Для решения сложнейших криптографических головоломок с целью добавления новых токенов в блокчейн, используются большие и мощные компьютеры, потребляющие иногда столько же электроэнергии, сколько потребляет целая страна, пишет Business Insider.

Для решения сложнейших криптографических головоломок с целью добавления новых токенов в блокчейн, используются большие и мощные компьютеры, потребляющие иногда столько же электроэнергии, сколько потребляет целая страна, пишет Business Insider.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЭнергияТак, в 2023 году криптомайнеры по всему миру использовали столько же электроэнергии, сколько вся Австралия.
Фото: depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Энергия

Так, в 2023 году криптомайнеры по всему миру использовали столько же электроэнергии, сколько вся Австралия. В одних только в США майнинг занимает от 0,6% до 2,3% потребности страны в электроэнергии.

Поэтому требование Управления энергетической информации США — EIA — сводится к тому, чтобы ряд крупнейших майнеров криптовалют сообщали подробности об использовании ими энергии.

Согласно отчету EIA, глобальное использование электроэнергии при майнинге криптовалют составляет от 0,2% до 0,9% мирового спроса на электроэнергию. Львиная доля майнинга криптовалют приходится на биткоин.

Особую критику вызывает тот факт, что майнинг биткоинов потребляет в 7 раз больше энергии, чем Google, — около 91 тераватт-часа, и объем майнинга только растет, что усиливает нагрузку на электросети в периоды пикового спроса, повышает цены на электроэнергию, а также увеличивает выбросы углекислого газа (CO2) в атмосферу.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
7 февраля 2024, 14:01
#
«Коні бігали по колу». Робота заради роботи.
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