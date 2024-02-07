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7 февраля 2024, 13:26 Читати українською

Немецкая SAP закроет российским клиентам доступ к своим облачным сервисам

Крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса — немецкая компания SAP закроет российским клиентам доступ к своим облачным сервисам с 20 марта 2024 года. Такое уведомление пользователи решений SAP в россии получили от российской «дочки» компании САП СНГ, пишет РБК со ссылкой на копию письма.

Крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса — немецкая компания SAP закроет российским клиентам доступ к своим облачным сервисам с 20 марта 2024 года.
Фото:depositphotos

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Что известно

В нем клиентов SAP попросили до указанной даты выгрузить данные из облака, чтобы избежать потери информации. Также САП СНГ выразила готовность «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

Немецкая компания предоставляла российскому бизнесу системы управления ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношений с клиентами (CRM), цепочками поставок (SCM) и проч. До начала войны в Украине решения SAP в россии использовали государственные и финансовые организации, компании из сектора торговли, логистики, промышленности и др.

Всего у SAP в россии было около 1,5 тыс. клиентов, включая такие крупные компании, как РЖД, «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «М.Видео-Эльдорадо», почти все нефтегазовые, химические и металлургические компании.

Из-за войны в Украине SAP перестала заключать новые контракты на продажу услуг и продуктов в россии, а также прекратила поддержку клиентов, включенных в санкционные списки США и ЕС.

В сентябре прошлого года компания предупредила оставшихся российских клиентов, что до 31 декабря 2023 года отключит их от поддержки софта. До сих пор в силе оставалось только использование облачных сервисов.

Источник: Минфин
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