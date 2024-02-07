За 2023 год Visa заблокировала мошеннические трансакции на $40 млрд

Visa заявила , что за прошлый год заблокировала рекордное количество вероятных мошеннических операций, пишет Bloomberg.

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Значительный бум платежей пришелся на праздничные дни — в декабре количество заблокированных трансакций в США выросло более чем на 450% по сравнению с 2022 годом.

За 2023 год Visa заблокировала транзакции на сумму $40 млрд. Это почти вдвое больше в 2022 году, когда этот показатель составлял $23 млрд.

В Visa отмечают, что тенденции безопасности за последние несколько лет показывают, что природа мошенничества и киберпреступности постоянно меняется. В частности, рост мошенничества связан с увеличением доли безналичных платежей.

Со своей стороны, платежный гигант использует ряд пожеланий и предлагает решения, направленные на борьбу с мошенничеством: использование машинного обучения для анализа транзакций и выявления фродовых схем, предоставление услуг по токенизации и шифрованию платежных данных, а также внедрение биометрической аутентификации.