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7 февраля 2024, 12:32 Читати українською

Nvidia использует ИИ для более быстрого создания чипов

Компания Nvidia разработала систему искусственного интеллекта, известную как ChipNeMo, направленную на ускорение производства своих графических процессоров. Об этом сообщает Business Insider.

Компания Nvidia разработала систему искусственного интеллекта, известную как ChipNeMo, направленную на ускорение производства своих графических процессоров.
Фото: pixabay.com

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Разработка чипов — трудоемкий процесс. В создании чипа обычно участвует около 1000 человек, и каждый человек должен понимать, как разные части процесса проектирования работают вместе.

И здесь на помощь приходит ChipNeMo. Система искусственного интеллекта работает на основе большой языковой модели — построенной на основе Llama 2 от Meta — которую, по словам компании, она научила на собственных данных.

В свою очередь, функция чат-бота ChipNeMo способна отвечать на запросы, связанные с дизайном чипов, например вопрос об архитектуре графического процессора и создании кода дизайна чипа.

Пока что достижения кажутся многообещающими. С момента презентации ChipNeMo в октябре прошлого года Nvidia обнаружила, что система искусственного интеллекта была полезна для обучения младших инженеров проектировать чипы и суммирование заметок для 100 разных команд.

ШИ стимулирует рынок

Усилия Nvidia увеличить производство чипов происходят в тот момент, когда компании стремятся получить в свои руки очень желанные чипы компании, чтобы выйти вперед в войнах ИИ.

Компания Meta, которая в прошлом году выпустила такие продукты искусственного интеллекта, как большая речевая модель Llama 2 и умные очки Ray-Ban на основе искусственного интеллекта, намерена накопить 600 тысяч графических процессоров к концу 2024 года.

Читайте также: Nvidia планирует построить в Японии экосистему искусственного интеллекта

Nvidia — не единственная организация, которая пытается использовать ИИ для ускорения этапа проектирования полупроводников.

В июле прошлого года компания Google DeepMind создала систему искусственного интеллекта, которая, по словам WSJ, может ускорить процесс разработки последней итерации собственных чипов.

Спустя несколько месяцев Synopsys, программный гигант, запустил инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для повышения производительности среди разработчиков микросхем.

Такие университеты, как Университет Нью-Йорка, также проводят исследование того, как генеративный ИИ можно развернуть для более быстрого проектирования чипов.

Рост акций Nvidia

Стремление создать лучшие продукты искусственного интеллекта, похоже, хороший знак для Nvidia. В понедельник акции гиганта микросхем выросли на 4% до рекордного уровня и аналитики Goldman Sachs ожидают, что рост продолжится в первой половине 2025 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
preyvanamor
preyvanamor
7 февраля 2024, 12:52
#
І що? карти від цього дешевшими не стануть, а виростуть в ціні!! кому тоді такий «прогрес» потрібен? я хз…
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
7 февраля 2024, 13:25
#
Теж мені новина. Міліони розробників по всьому світу використовують LLM для покращення продуктивності своєї роботи.
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