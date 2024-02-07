Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы НБУ Кирилла Шевченко — СМИ

4 октября 2022 года Кирилл Шевченко подал в отставку с поста главы НБУ «по причинам, связанным со здоровьем». Президент одобрил это решение.

Уже 6 октября НАБУ сообщило о подозрении Главе НБУ Кириллу Шевченко сообщили о подозрении. Дело касается его работы в Укргазбанке. Дело касается периода, когда он являлся председателем правления Укргазбанка. Речь идет о схеме вывода 206 миллионов гривен в течение 2014−2019 годов. В этот же день Верховная Рада уволила Шевченко с должности главы Нацбанка.

24 октября того года Шевченко объявили в розыск НАБУ объявило в розыск экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко, а 8 декабря его заочно арестовали. По данным журналистов, Шевченко находился в Вене.