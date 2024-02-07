Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции бывшего председателя правления Национального банка Кирилла Шевченко. Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.
Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы НБУ Кирилла Шевченко — СМИ
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Что известно
Шевченко просит политическое убежище, заявляя о политическом преследовании со стороны Офиса президента.
В комментарии изданию бывший глава НБУ назвал открытое против него дело НАБУ «классическим политическим преследованием». Причиной дела против него он назвал бескомпромиссность в должности главы Нацбанка и отказ проводить эмиссию гривны и снизить учетную ставку в первый год войны.
НАБУ отказалось от комментариев австрийскому изданию.
Напомним
4 октября 2022 года Кирилл Шевченко подал в отставку с поста главы НБУ «по причинам, связанным со здоровьем». Президент одобрил это решение.
Уже 6 октября НАБУ сообщило о подозрении Главе НБУ Кириллу Шевченко сообщили о подозрении. Дело касается его работы в Укргазбанке. Дело касается периода, когда он являлся председателем правления Укргазбанка. Речь идет о схеме вывода 206 миллионов гривен в течение 2014−2019 годов. В этот же день Верховная Рада уволила Шевченко с должности главы Нацбанка.
24 октября того года Шевченко объявили в розыск НАБУ объявило в розыск экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко, а 8 декабря его заочно арестовали. По данным журналистов, Шевченко находился в Вене.
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