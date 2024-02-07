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7 февраля 2024, 12:10 Читати українською

Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы НБУ Кирилла Шевченко — СМИ

Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции бывшего председателя правления Национального банка Кирилла Шевченко. Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции бывшего председателя правления Национального банка Кирилла Шевченко.

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Что известно

Шевченко просит политическое убежище, заявляя о политическом преследовании со стороны Офиса президента.

В комментарии изданию бывший глава НБУ назвал открытое против него дело НАБУ «классическим политическим преследованием». Причиной дела против него он назвал бескомпромиссность в должности главы Нацбанка и отказ проводить эмиссию гривны и снизить учетную ставку в первый год войны.

НАБУ отказалось от комментариев австрийскому изданию.

Напомним

4 октября 2022 года Кирилл Шевченко подал в отставку с поста главы НБУ «по причинам, связанным со здоровьем». Президент одобрил это решение.

Уже 6 октября НАБУ сообщило о подозрении Главе НБУ Кириллу Шевченко сообщили о подозрении. Дело касается его работы в Укргазбанке. Дело касается периода, когда он являлся председателем правления Укргазбанка. Речь идет о схеме вывода 206 миллионов гривен в течение 2014−2019 годов. В этот же день Верховная Рада уволила Шевченко с должности главы Нацбанка.

24 октября того года Шевченко объявили в розыск НАБУ объявило в розыск экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко, а 8 декабря его заочно арестовали. По данным журналистов, Шевченко находился в Вене.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Criptor82
Criptor82
7 февраля 2024, 13:10
#
Жертва репресій:)
+
0
Serge55
Serge55
7 февраля 2024, 14:19
#
«Не корысти ради, а токма во исполнение воли жены.» Отец Федор и Бендер Задунайский отдыхают.
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