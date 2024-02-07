С начала полномасштабной войны долги украинцев выросли до 1,4 млн грн. Топ причин

1,4 млн долгов накопили украинцы с начала полномасштабной войны по данным ЕРБ. Среди долгов в реестре сейчас больше взысканий в пользу государства, админправонарушений и штрафов за ПДД. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

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Рост долгов

На 1,4 миллиона задолженностей вырос Единый реестр должников с начала полномасштабной войны. Для сравнения, только за 2021 год в Реестр прибавилось 1,5 млн записей. Подавляющее большинство новых долгов — 1,2 млн или 80% — появились в прошлом году.

За что украинцы задолжали за время полномасштабной войны

Больше всего возросло количество долгов по штрафам за административные правонарушения и за неуплату коммунальных услуг — на 38% и 30% соответственно. Для сравнения, количество долгов за коммуналку выросло в полтора раза за 2021 год.

В сфере взысканий в пользу государства количество задолженностей почти не изменилось: 1,95 млн долгов. В первый год великой войны их количество упало на 300 тысяч, но уже за 2023 год достигло прежнего уровня.

Четверть увеличилось задолженностей за штрафы из-за нарушения ПДД. Стоит отметить, что подавляющее большинство — а именно ⅔ этих долгов — добавились в реестр в 2022 году. А вот в категории «Взыскание средств» долгов уменьшилось на 27,5% — в противовес 2021 году, когда количество таких задолженностей возросло почти в полтора раза.

На 4,5% за два года увеличилось количество должников по алиментам. Для сравнения, за 2021 год их количество выросло на 4,7%.

Следует отметить, что с 24 февраля 2022 года в реестре появилась категория «Документ, не подпадающий под упомянутые категории». В нее могут входить долги по другим разделам.

Всего 8,91 миллиона долгов зафиксировано в Едином реестре должников. С начала полномасштабной войны список увеличился на 1,4 млн новых долгов.