Курс валют на 7 февраля: Евро в банках подешевел на 10 копеек

В среду, 7 февраля, на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

В обменниках доллар прибавил 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Курс евро прибавил 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,55−38,07 грн. Евро покупают за 40,50 грн, а продают за 41,30 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,00−38,05, евро — 41,11−41,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 37,59−37,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,49−40,52 грн/евро.