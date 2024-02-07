‚В минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 890 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 391470 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 февраля: 890 российских оккупантов и 7 танков
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Потери врага
- личного состава — около 391470 (+890) человек,
- танков — 6372 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 11879 (+22) ед,
- артиллерийских систем — 9387 (+20) ед,
- РСЗО — 980 (+1) ед,
- средства ПВО — 665 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7177 (+4),
- крылатые ракеты — 1849 (+1),
- корабли /катера — 24 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12486 (+33) ед,
- специальная техника — 1497 (+1).
Источник: Минфин
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