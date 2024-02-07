Первый в истории США криптобанк официально покинул рынок криптовалют

Американский Vast Bank, ставший первым банком США с сертификатом Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), заявил о прекращении операций с цифровыми активам. Об этом пишет Bankingdive.

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Что известно

Администрация кредитно-финансового учреждения уведомила клиентов, что в ближайшее время принадлежащие им криптовалютные счета будут аннулированы, а цифровые активы проданы.

При этом Vast Bank не собирается принимать заявки и обрабатывать транзакции на перевод криптоактивов на другую платформу кастодиального хранения или торговую цифровую платформу.

Согласно заявлению банка, криптовалютные активы будут обналичены, а вырученная от продажи сумма передана владельцам посредством кассового чека.

Ранее Vast Bank отключил и удалил свое приложение для мобильного банкинга, позволяющего совершать криптовалютные транзакции. В Vast Bank объясняют решение давлением Управления валютного контроля США (OCC).

В соответствии с распоряжением регулятора финансового рынка Vast Bank обязан достичь в ближайшие 60 дней коэффициента общего капитала не менее 13% и коэффициента левереджа не менее 10%. По состоянию на 31 декабря 2023 года общий коэффициент капитала Vast Bank составлял 4,75%, а коэффициент левериджа 2,46%.

Vast Bank запустил свои крипто-банковские услуги в 2021 году и позволял клиентам свободно хранить и обменивать цифровые активы.