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7 февраля 2024, 9:16 Читати українською

Правительство инициировало возобновление таможенных проверок с 1 марта

Кабинет министров на заседании 6 февраля одобрил законопроект, предусматривающий возобновление документальных таможенных проверок с 1 марта. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров на заседании 6 февраля одобрил законопроект, предусматривающий возобновление документальных таможенных проверок с 1 марта.

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Что известно

Он подчеркнул, что принятие законопроекта является одним из обязательств перед МВФ.

В нем предлагается с 1 марта восстановить полномочия таможенных органов на проведение документальных проверок соблюдения требований законодательства, в частности, о своевременности, достоверности, полноте начисления и уплаты таможенных платежей.

Также с 1 марта предлагается восстановить на неиспользованный срок документальные проверки (встречные сверки), начатые и не завершенные до 24 февраля 2022 года.

И предусмотреть в течение 60 дней со дня вступления в силу закона отправки (вручения) актов (справок) о результатах документальных проверок, сверок, возражений, налоговых уведомлений-решений, процедура вручения которых не завершена до 24 февраля 2022 года.

В то же время, проект закона предлагает установить мораторий на проведение Гостаможслужбой документальных проверок для налогоплательщиков, находящихся на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

А также урегулировать возобновление проверок в случае смены таким плательщиком своего местонахождения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 февраля 2024, 10:20
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Значит импорт подорожае.
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