россия начала менять нефть на индийские бананы

Российские власти запускают «банановую схему», чтобы решить проблему торгового дисбаланса с Индией, которая в 11 раз увеличила закупки нефти в рф после начала войны, но ответного потока товаров на российский рынок так не запустила, пишет Moscowtimes.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости



В январе из Индии в россию отправилась первая партия бананов, сообщила пресс-служба Россельхознадздора. В ведомстве подчеркнули, что решение открыть российский рынок для индийских бананов было принято после долгих переговоров и объемы поставок будут наращиваться.

«Следующая поставка запланирована до конца февраля», — сообщили в россельхознадзоре, добавив, что в россии не ограничений на ввоз плодоовощной продукции из Индии, а местные фермеры также заинтересованы в экспорте манго, ананасов, папайи и гуавы.



Индия является крупнейшим в мире производителем бананов: в прошлом году в стране, по данным ФАО, вырастили 33 млн тонн этих фруктов. россия же главный мировой банановый импортер, на которого приходится пятая часть всех закупок в мире.



Индийские бананы заменят на российском рынке эквадорские: в начале февраля Россельхознадзор запретил их импорт, обнаружив в нескольких партиях многоядную муху-горбатку. Решение было принято после того, как правительство Эквадора объявило о передаче США советского оружия для последующей отправки в Украину.



Бананы должны залатать «дыру» в российско-индийском торговом балансе и, возможно, решить проблему зависших в Индии рупий, объем которых, по данным Reuters, может достигать $39 млрд. Речь идет о деньгах, которыми индийские НПЗ оплачивали российскую нефть, подчинившись требованию проводить сделки в националоных валютах. Однако вывести рупии из Индии оказалось невозможно: это запрещает местное валютное регулирование.

С конца 2022 года российские чиновники добивались от Индии ответных поставок в россию, чтобы накопленные рупии можно было потратить. Индийскому правительству было предложено экспортировать в рф технику: поршни, масляные насосы, катушки зажигания, бамперы, оборудование для текстильной промышленности, а также нити и краски и почти 200 товаров для металлургии. Но сдвинуть процесс с мертвой точки так и не удалось.



На пике — летом 2023 года — Индия закупала более 2 млн баррелей российской нефти ежедневно. К началу 2024 года поставки резко сократились — до 1,2 млн баррелей в день. При этом 14 танкеров с нефтью сорта Sokol Индия отказалась принимать в своих портах после того, как США ввели санкции против «теневого флота» кремля.