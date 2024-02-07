Кабмин утвердил новый порядок перерасчета платы за коммуналку

Кабинет Министров утвердил Порядок осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг по снабжению теплом, водой и вывозом мусора. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

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О чем речь

«Это четкий алгоритм, основанный на принципе „платы за то, что получил“. Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги», — написал Шмыгаль.

Документ определяет механизм и условия осуществления перерасчета стоимости услуг по снабжению тепловой энергии, снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, обращением с бытовыми отходами за период их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

Порядок устанавливает количественные и качественные характеристики предоставления коммунальных услуг, учитываемых при пересчете стоимости таких услуг в случае их непредоставления, предоставления не в полном объеме или несоответствующего качества.

Также определены особенности осуществления перерасчета стоимости коммунальных услуг в зависимости от вида договора, заключенного между исполнителем и потребителем, и условий начисления платы за эти коммунальные услуги, а также определены условия, при которых перерасчет не производится.

При этом установлено, что Порядок не будет применяться на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф.