264 украинца признаны победителями первой в 2024 году волны грантовой программы «Собственное дело» и получат от государства 62 млн гривен на старт или расширение бизнеса. В общей сложности от старта программы ее победителями стали 13 700 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Власна справа»: участники программы получат микрогранты еще на 62 миллиона
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«Благодаря этим грантам появились тысячи новых предприятий, действующие компании масштабируют свой бизнес, увеличивая объемы производства и овладевая новыми направлениями деятельности. Кроме того, получатели грантов создадут более 30 тысяч новых рабочих мест», — отметила Татьяна Бережная.
Среди получателей микрогрантов первой волны 64% женщин и 36% мужчин. 76% из них имеют высшее образование.
Больше грантополучателей из:
- Ровенской области (22 человека),
- Одесской области (18 человек),
- Киевской области (17 человек).
- города Киева (29 человек).
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители первой волны, являются:
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 91 человек;
- временное размещение и организация питания — 42 человека;
- перерабатывающая промышленность — 35 человек.
Напомним
По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.
Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.
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