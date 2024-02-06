«Власна справа»: участники программы получат микрогранты еще на 62 миллиона

264 украинца признаны победителями первой в 2024 году волны грантовой программы «Собственное дело» и получат от государства 62 млн гривен на старт или расширение бизнеса. В общей сложности от старта программы ее победителями стали 13 700 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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«Благодаря этим грантам появились тысячи новых предприятий, действующие компании масштабируют свой бизнес, увеличивая объемы производства и овладевая новыми направлениями деятельности. Кроме того, получатели грантов создадут более 30 тысяч новых рабочих мест», — отметила Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов первой волны 64% женщин и 36% мужчин. 76% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из:

Ровенской области (22 человека),

Одесской области (18 человек),

Киевской области (17 человек).

города Киева (29 человек).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители первой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 91 человек;

временное размещение и организация питания — 42 человека;

перерабатывающая промышленность — 35 человек.

Напомним

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.