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6 февраля 2024, 19:46 Читати українською

«Власна справа»: участники программы получат микрогранты еще на 62 миллиона

264 украинца признаны победителями первой в 2024 году волны грантовой программы «Собственное дело» и получат от государства 62 млн гривен на старт или расширение бизнеса. В общей сложности от старта программы ее победителями стали 13 700 украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

264 украинца признаны победителями первой в 2024 году волны грантовой программы «Собственное дело» и получат от государства 62 млн гривен на старт или расширение бизнеса.
Фото: НБУ

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«Благодаря этим грантам появились тысячи новых предприятий, действующие компании масштабируют свой бизнес, увеличивая объемы производства и овладевая новыми направлениями деятельности. Кроме того, получатели грантов создадут более 30 тысяч новых рабочих мест», — отметила Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов первой волны 64% женщин и 36% мужчин. 76% из них имеют высшее образование.

Больше грантополучателей из:

  • Ровенской области (22 человека),
  • Одесской области (18 человек),
  • Киевской области (17 человек).
  • города Киева (29 человек).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать победители первой волны, являются:

  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 91 человек;
  • временное размещение и организация питания — 42 человека;
  • перерабатывающая промышленность — 35 человек.

Напомним

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Средства можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и без опыта такой деятельности человек. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Источник: Минфин
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